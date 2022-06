Aborto Usa, vescovi americani: “Giornata storica” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – La Conferenza episcopale degli Stati Uniti parla di “un giorno storico nella vita del nostro Paese” dopo la sentenza della Suprema Corte che ha annullato il diritto all’Aborto. In una lunga dichiarazione firmata dal presidente, mons. José Gomez di Los Angeles, e dall’arcivescovo William Lori di Baltimora, presidente della Commissione per le attività a favore della vita dell’Usccb, si legge: “Per quasi cinquant’anni, l’America ha applicato una legge ingiusta che ha permesso ad alcuni di decidere se altri possono vivere o morire; questa politica ha portato alla morte di decine di milioni di nascituri, generazioni a cui è stato negato il diritto di nascere”. “L’America è stata fondata sulla verità che tutti gli uomini e le donne sono creati uguali, con il diritto, dato da Dio, alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità”, sottolinea la nota dei ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – La Conferenza episcopale degli Stati Uniti parla di “un giorno storico nella vita del nostro Paese” dopo la sentenza della Suprema Corte che ha annullato il diritto all’. In una lunga dichiarazione firmata dal presidente, mons. José Gomez di Los Angeles, e dall’arcivescovo William Lori di Baltimora, presidente della Commissione per le attività a favore della vita dell’Usccb, si legge: “Per quasi cinquant’anni, l’America ha applicato una legge ingiusta che ha permesso ad alcuni di decidere se altri possono vivere o morire; questa politica ha portato alla morte di decine di milioni di nascituri, generazioni a cui è stato negato il diritto di nascere”. “L’America è stata fondata sulla verità che tutti gli uomini e le donne sono creati uguali, con il diritto, dato da Dio, alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità”, sottolinea la nota dei ...

