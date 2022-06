Aborto Usa e getta | la Corte Suprema cancella la sentenza che dal 1973 garantiva il diritto all’interruzione di gravidanza

Pubblicità

marcocappato : +++ FLASH +++ Usa, abolita storica sentenza aborto +++ (ANSA) Anche da una brutta notizia si può trarre forza per… - rtl1025 : ?? La Corte suprema #Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizza… - Agenzia_Ansa : Stati Uniti: la Corte suprema abolisce la sentenza sul diritto all'aborto. Revocata la Roe v. Wade del 1973 che leg… - Anna_Bolena_ : RT @ProfCampagna: In una sola settimana, negli USA, la Corte Suprema ha abolito il divieto di girare armati a New York e ha cancellato il d… - trafillo : RT @CremaschiG: Abolito il diritto all’ #Aborto negli #USA La morale è questa : la vita va rispettata dal concepimento poi i bambini si p… -

"Ora dipende da capricci ideologici e politici" Un attacco alla libertà. Così in un tweet l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama definisce la sentenza che cancella il diritto all'. "Oggi la Corte suprema non solo ha annullato quasi 50 anni di precedenti, ha relegato la decisione più intensamente personale che qualcuno possa prendere ai capricci di politici e ideologi, ...In oltre la metà degli Statil'era considerato reato, quindi non poteva essere praticato in nessun caso. Invece in oltre 10 Stati era legale, ma solo se la gravidanza rappresentava un ...La Corte Suprema americana ha cancellato la storica sentenza Roe v. Wade che per oltre 50 anni aveva protetto il diritto all'aborto. Ora gli ...Oltre meta‘ dei cinquanta Stati americani potranno subito vietare il ricorso all‘interruzione di gravidanza per milioni di persone. Attesa per il discorso di Biden ...