Aborto Usa | Bonino | Sentenza è richiamo anche per Italia

(Di venerdì 24 giugno 2022) roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Questaè unforteper noi, donne e uomini ined in Europa". Emma, senatrice di Più Europa, si esprime così dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che in materia diha annullato laRoe contro Wade, cancellando il diritto costituzionale all'interruzione di gravidanza. "Le associazioni sia antiabortiste che abortiste erano in agitazione da mesi. Ladella Corte Suprema dopo 50 anni cancella il diritto dinegli USA a livello federale, perdendo così il livello di costituzionalità. Ora saranno i singoli Stati, un po' come avviene in Europa, basti pensare a Polonia e Ungheria, oltre ai rigurgiti antiabortisti ...

Pubblicità

ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - marcocappato : +++ FLASH +++ Usa, abolita storica sentenza aborto +++ (ANSA) Anche da una brutta notizia si può trarre forza per… - Giorgiolaporta : A #Roma i piddini stanno chiedendo ai genitori dei #disabili quanto si vergognino di avere figli così; oggi gli ste… - Terval7 : RT @VincenzoMilani: Chi nega un diritto lo nega a tutti. Chi sancisce un diritto lascia libertà di scelta . Ma è così difficile da capire??… - InfinitoIsacco : RT @RiccardoNoury: La Corte suprema Usa annulla la sentenza Roe v. Wade. Un giorno triste nella storia del paese. -

... Sì a porto d'armi, anche fuori Washington, 24 giugno 2022 - Stretta sulle armi in, anche la ... La svolta nel giorno in cui la Corte Suprema ha abolito il diritto all'. La stessa Corte che ...... alloggio e procedure nel caso debbano recarsi in un altro Stato per sottoporsi ad undopo la storica sentenza della Corte Suprema americana. Lo riporta Bloomberg. L'aziendaha anche ...roma, 24 giu. (Adnkronos) - 'Questa sentenza è un richiamo forte anche per noi, donne e uomini in Italia ed in Europa'. Emma Bonino, senatrice di ...Devenez fan sur Facebook pour consulter des articles similaires Merci de donner une note globale à ce site : ...