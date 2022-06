Aborto Usa, Bonino: “Sentenza è richiamo anche per Italia” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Questa Sentenza è un richiamo forte anche per noi, donne e uomini in Italia ed in Europa”. Emma Bonino, senatrice di Più Europa, si esprime così dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che in materia di Aborto ha annullato la Sentenza Roe contro Wade, cancellando il diritto costituzionale all’interruzione di gravidanza. “Le associazioni sia antiabortiste che abortiste erano in agitazione da mesi. La Sentenza della Corte Suprema dopo 50 anni cancella il diritto di Aborto negli USA a livello federale, perdendo così il livello di costituzionalità. Ora saranno i singoli Stati, un po’ come avviene in Europa, basti pensare a Polonia e Ungheria, oltre ai rigurgiti antiabortisti anche nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Questaè unforteper noi, donne e uomini ined in Europa”. Emma, senatrice di Più Europa, si esprime così dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che in materia diha annullato laRoe contro Wade, cancellando il diritto costituzionale all’interruzione di gravidanza. “Le associazioni sia antiabortiste che abortiste erano in agitazione da mesi. Ladella Corte Suprema dopo 50 anni cancella il diritto dinegli USA a livello federale, perdendo così il livello di costituzionalità. Ora saranno i singoli Stati, un po’ come avviene in Europa, basti pensare a Polonia e Ungheria, oltre ai rigurgiti antiabortistinel ...

ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - marcocappato : +++ FLASH +++ Usa, abolita storica sentenza aborto +++ (ANSA) Anche da una brutta notizia si può trarre forza per… - gennaromigliore : La scia reazionaria di #Trump la ritroviamo oggi nella sconcertante e oscena sentenza della Corte Suprema USA che a… - martinapatone : RT @MarastiMattia: Negli USA la corte costituzionale sospende Roe vs Wade, che garantiva diritto federale all'aborto. Com'è la situazione i… - UpasOOC : RT @ginginnigin: comunque se pensate che in Italia la situazione sia più rosea rispetto a quella USA ricordatevi che ci sono centinaia di a… -