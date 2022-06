Aborto negli Usa | Salvini prende le distanze da Pillon | «L’ultima parola spetta sempre alla donna»

trash_italiano : Si torna indietro. Dopo circa 50 anni, la Corte Suprema ha annullato una sentenza che garantiva il diritto all’abor… - _Nico_Piro_ : #24giugno negli Stati Uniti viene cancellato il diritto all'aborto dopo 50 anni. Non esisteva legge naz. ma solo il… - rtl1025 : ?? La Corte suprema #Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizza… - Francescociani5 : RT @putino: Leggo in giro: “l’aborto da oggi è diventato illegale negli Stati Uniti, chi lo pratica commette reato federale”. Falsissimo: l… - Ereda_V : il #Prometeo dei nostri tempi; denunciò rendendo pubbliche le prove sui crimini contro l'umanità. 170 anni di carce… -

Abolito il diritto all'Usa: lo storico verdetto. In seguito a questo verdetto storico ogni Stato potrà applicare la sua legge in materia die, se Texas e Missouri hanno già ...Wade, fondata su un caso falso, che aveva autorizzato l'Stati Uniti. L'volontario non è un diritto. Nella sentenza, approvata 6 contro 3, si legge che "la costituzione non fa ...Wade, con cui nel 1973 aveva legalizzato l’aborto negli Stati Uniti. “La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto” si legge nella sentenza. La decisione è stata presa da una Corte divisa, con ...Negli Usa l'aborto non è più un diritto, @mariogiordano5 a #Controcorrente: "Non penso che sia un tornare indietro ma una tutela nei confronti del nascituro" pic.twitter.com/UA3G3cr8NP ...