Aborto, negli Usa la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza «Roe vs. Wade» (Di venerdì 24 giugno 2022) I giudici Usa hanno annullato la storica sentenza «Roe vs. Wade» che ha garantito il diritto all’interruzione di gravidanza nei vari Stati Leggi su corriere (Di venerdì 24 giugno 2022) I giudici Usa hanno annullato la storica«Roe vs.» che ha garantito il diritto all’interruzione di gravidanza nei vari Stati

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #24giugno negli Stati Uniti viene cancellato il diritto all'aborto dopo 50 anni. Non esisteva legge naz. ma solo il… - rtl1025 : ?? La Corte suprema #Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizza… - brandobenifei : L’#aborto non è più un diritto costituzionale negli #StatiUniti. La Corte Suprema ha compiuto una scelta pesantissi… - MartyO13 : RT @AGavosto: La Corte Suprema ???? ha appena annullato la sentenza Roe vs Wade, abolendo di fatto il diritto costituzionale all’aborto negli… - inalicesarms : quello che sta succedendo negli stati uniti per quanto riguarda l’aborto è agghiacciante e lo è ancora di più a pen… -