Aborto negli Usa, Biden: «Questo è un giorno triste per l’America. Ora la palla passa al Congresso» (Di venerdì 24 giugno 2022) «Ora la palla passa al Congresso» ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in seguito alla storica decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza Roe v. Wade, che fino ad oggi garantiva il diritto all’Aborto in tutti gli Stati del Paese. Biden, parlando dalla Casa Bianca in diretta, ha definito quello della sentenza «un giorno triste per l’America», in cui la Corte Suprema ha commesso «un tragico errore» che nasce da una «ideologia estrema» e mette a rischio «la salute e le vite delle donne nel Paese». Il presidente ha anche ricordato ai suoi concittadini che dall’esito delle elezioni midterm potrebbe dipendere il futuro di Questo diritto civile negli Usa, che, privandosene sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) «Ora laal» ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joein seguito alla storica decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza Roe v. Wade, che fino ad oggi garantiva il diritto all’in tutti gli Stati del Paese., parlando dalla Casa Bianca in diretta, ha definito quello della sentenza «unper», in cui la Corte Suprema ha commesso «un tragico errore» che nasce da una «ideologia estrema» e mette a rischio «la salute e le vite delle donne nel Paese». Il presidente ha anche ricordato ai suoi concittadini che dall’esito delle elezioni midterm potrebbe dipendere il futuro didiritto civileUsa, che, privandosene sono ...

