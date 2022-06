Aborto negato a Malta, la turista Andrea Prudente adesso rischia la vita (Di venerdì 24 giugno 2022) La storia di Andrea Prudente, cittadina statunitense in vacanza a Malta, riporta sotto i riflettori alcune delle complessità legate all’Aborto, che in alcuni Paesi si rivelano più ingombranti che in altri. La turista americana è arrivata nell’arcipelago nel Mediterraneo incinta di 16 settimane: ora rischia la vita a causa di un Aborto spontaneo, al quale i medici del policlinico Mater Dei non possono porre fine perché il cuore del feto batte ancora. La donna rischia la setticemia, infezione dovuta al distaccamento della placenta, ma nella cattolicissima Malta, unico Paese dell’Unione Europea in cui l’Aborto è vietato in ogni caso, i medici rischiano 4 anni di prigione se interrompono ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) La storia di, cittadina statunitense in vacanza a, riporta sotto i riflettori alcune delle complessità legate all’, che in alcuni Paesi si rivelano più ingombranti che in altri. Laamericana è arrivata nell’arcipelago nel Mediterraneo incinta di 16 settimane: oralaa causa di unspontaneo, al quale i medici del policlinico Mater Dei non possono porre fine perché il cuore del feto batte ancora. La donnala setticemia, infezione dovuta al distaccamento della placenta, ma nella cattolicissima, unico Paese dell’Unione Europea in cui l’è vietato in ogni caso, i medicino 4 anni di prigione se interrompono ...

