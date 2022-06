Aborto, Biden: giornata triste sottratti diritti a popolo americano (Di venerdì 24 giugno 2022) Oggi è "una giornata triste" per gli Stati uniti, ha detto il presidente americano Joe Biden commentando la decisione della Corte Suprema che sopprime a livello federale il diritto all'Aborto. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Oggi è "una" per gli Stati uniti, ha detto il presidenteJoecommentando la decisione della Corte Suprema che sopprime a livello federale il diritto all'. La ...

Pubblicità

fattoquotidiano : #RoeVsWade la Corte Suprema degli Stati Uniti cancella il diritto all' #aborto. Le donne in piazza mentre la presid… - fanpage : “È un giorno triste per gli Stati Uniti. So che molte donne andranno incontro a situazioni difficilissime. Sono dal… - rtl1025 : ??????? #Biden ha lanciato un appello a Capitol Hill per ripristinare la sentenza #RoevsWade sul diritto all'#aborto c… - LaNotifica : Usa, la Corte Suprema abolisce la sentenza sul diritto all’aborto. Biden “Tragico errore” - spike_sr71 : RT @gditom: Biden ha sottolineato una cosa fondamentale: la Corte Suprema ha sempre ampliato i diritti civili o conservato quelli già acqui… -