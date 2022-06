Abolizione del diritto all’aborto negli Usa, il vescovo di Ventimiglia e Sanremo: “Sentenza giusta, speriamo faccia scuola anche qui in Italia” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presule della diocesi del Ponente ligure, molto attivo sui temi legati alla vita, dice che con questa Sentenza "si è ?rimediato ad un vulnus ma è una Sentenza soprattutto vera nella sostanza perché non esiste il diritto all'aborto che è un omicidio" Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presule della diocesi del Ponente ligure, molto attivo sui temi legati alla vita, dice che con questa"si è ?rimediato ad un vulnus ma è unasoprattutto vera nella sostanza perché non esiste ilall'aborto che è un omicidio"

