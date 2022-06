A Procida arriva Philippe Housiaux | presidente europeo del Fair play

Leggi su 2anews

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ildel Comitato, in visita aCapitale della Cultura accompagnato dalla moglie e dalnazionale del, Ruggero Alcanterini. Una giornata per scoprire le meraviglie di, Capitale italiana della cultura 2022, per lanciare un’iniziativa che proietta l’isola in Europa. Ildel Comitato