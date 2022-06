A Plague Tale | Requiem | svelata la data d’uscita ufficiale!

(Di venerdì 24 giugno 2022) Atorna sotto i riflettori e finalmente è statalaufficiale della nuova avventura di Amicia e Hugo Visto il grande successo del capitolo precedente, non sorprende che A Pldaguesia uno dei giochi più attesi dell’anno per molti videogiocatori che attendono con ansia la. Di recente, l’editore Focus Entertainment e il team di sviluppo Asobo Studio hanno accontentato i fan rivelando laufficiale del titolo. Preparatevi alla nuova avventura di Amicia e Hugo in arrivo questo ottobre. Ladi A: ...

Pubblicità

... dalla sua unione con il team Asobo Studio sono stati ora svelati nuovi, importanti e ulteriori dettagli su quanto ci attende in A: Requiem dal 18 ottobre . Di questo secondo capitolo ...Ci è voluto un bel po' per sapere quando avremmo potuto mettere le mani su ARequiem , ma finalmente ora abbiamo una data da segnare sul calendario. Il titolo è il seguito diretto dell'omonimo Innocence , che trovate su Amazon , il promettente stealth game ...A Plague Tale: Requiem Collector's Edition è ora disponibile per i preordini, con un trailer che rivela la data di uscita del gioco.A Plague Tale: Requiem in uscita a ottobre, ecco un nuovo trailer | L'avventura di Asobo Studio sarà disponibile su PC e console.