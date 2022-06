A Ostia i Campionati italiani di Beach Tennis Giovanili e Over: in palio 29 titoli per 400 atleti (Di venerdì 24 giugno 2022) Presentati oggi, in un affollata conferenza stampa svoltasi nel X Municipio ad Ostia, i Campionati italiani di Beach Tennis Giovanili e Over Outdoor che animeranno il Lungomare Lutazio Catulo a Ostia. Due le location che verranno allestite per l’occasione presso la Pinetina Sport Village e L’Hibiscus Beach, che ospiteranno i Campionati italiani di Beach Tennis Giovanili e Over Outdoor. Una spettacolare e coinvolgente manifestazione che coinvolgerà oltre 400 atleti, provenienti da tutta Italia. Si tratta dei migliori prospetti delle varie categorie, in rappresentanza dei migliori Tennis club ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Presentati oggi, in un affollata conferenza stampa svoltasi nel X Municipio ad, idiOutdoor che animeranno il Lungomare Lutazio Catulo a. Due le location che verranno allestite per l’occasione presso la Pinetina Sport Village e L’Hibiscus, che ospiteranno idiOutdoor. Una spettacolare e coinvolgente manifestazione che coinvolgerà oltre 400, provenienti da tutta Italia. Si tratta dei migliori prospetti delle varie categorie, in rappresentanza dei miglioriclub ...

