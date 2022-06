2 anni senza Naya Rivera, la star di Glee scomparsa nel lago per salvare il figlio Josey (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono passati due anni da quell’8 luglio 2020 quando, nel lago Piru, scompariva Naya Rivera, attrice divenuta un volto noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Santana Lopez nella serie musicale Glee. Rivera si trovava in barca con il figlio Josey, per una gita sul lago, quando, dopo aver deciso di fare un bagno, il suo corpo non è più riemerso dalle acque; per giorni le ricerche si sono susseguite senza sosta, mentre, con il passare delle ore, diventavano sempre più flebili le speranze di ritrovare l’attrice in vita. Il 13 luglio infine, proprio nel giorno dell’anniversario della morte di un altro membro del cast di Glee, Cory Monteith, il tragico recupero del cadavere ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono passati dueda quell’8 luglio 2020 quando, nelPiru, scompariva, attrice divenuta un volto noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Santana Lopez nella serie musicalesi trovava in barca con il, per una gita sul, quando, dopo aver deciso di fare un bagno, il suo corpo non è più riemerso dalle acque; per giorni le ricerche si sono susseguitesosta, mentre, con il passare delle ore, diventavano sempre più flebili le speranze di ritrovare l’attrice in vita. Il 13 luglio infine, proprio nel giorno dell’versario della morte di un altro membro del cast di, Cory Monteith, il tragico recupero del cadavere ...

