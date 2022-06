10 ore di lavoro al giorno per 280 euro al mese: la denuncia della ragazza andata virale su TikTok (Di venerdì 24 giugno 2022) Sì, dieci ore di lavoro al giorno per 280 euro al mese. Neanche due euro l’ora. Questo è stato chiesto a una ragazza di Napoli, 22 anni, che cercava un negozio dove poter fare la commessa. “Finalmente un lavoro che mi piace”. Peccato però, che lo sfruttamento era alla base della proposta lavorativa. E dopo il gentile no di Francesca, ecco la frase che l’ha fatta infuriare: “Voi giovani non avete proprio voglia di lavorare“. La denuncia di Francesca Proprio quelle parole hanno portato Francesca a continuare la conversazione con quella che sarebbe dovuta essere la titolare del negozio in cui voleva lavorare. “Voi giovani non avete proprio voglia”. Come se, l’età o qualsiasi altra caratteristica, potesse giustificare il poco compenso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Sì, dieci ore dialper 280al. Neanche duel’ora. Questo è stato chiesto a unadi Napoli, 22 anni, che cercava un negozio dove poter fare la commessa. “Finalmente unche mi piace”. Peccato però, che lo sfruttamento era alla baseproposta lavorativa. E dopo il gentile no di Francesca, ecco la frase che l’ha fatta infuriare: “Voi giovani non avete proprio voglia di lavorare“. Ladi Francesca Proprio quelle parole hanno portato Francesca a continuare la conversazione con quella che sarebbe dovuta essere la titolare del negozio in cui voleva lavorare. “Voi giovani non avete proprio voglia”. Come se, l’età o qualsiasi altra caratteristica, potesse giustificare il poco compenso ...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - Adnkronos : Dieci ore al giorno per 280 euro al mese, #FrancescaSebastiani rifiuta l’offerta di lavoro e pubblica il video su… - bordomichele : 70 euro a settimana per 10 ore di lavoro al giorno ma per #confindustria e @renatobrunetta i problemi sono… - Giuggio72684862 : RT @guidomarchello: Chi offre un lavoro a 280 euro mensili, per 60 ore settimanali, merita solo di fallire e andare a vivere sotto i ponti.… - Maldi___ : RT @AntoVitiello: ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianca tra… -