Zuppi (presidente Cei): «Roma deve pensare in grande, Giubileo e Expo occasioni da cogliere» (Di giovedì 23 giugno 2022) Quando descrive «l?orizzonte prossimo» riferibile ai mesi autunnali (che si preannunciano piuttosto duri) il neo presidente dei vescovi, il cardinale Matteo Zuppi lancia un appello... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 giugno 2022) Quando descrive «l?orizzonte prossimo» riferibile ai mesi autunnali (che si preannunciano piuttosto duri) il neodei vescovi, il cardinale Matteolancia un appello...

Pubblicità

vaticannews_it : L'appello per la #pace è stato rivolto 'al mondo cattolico per primo, attraverso la figura del presidente della CEI… - barbarajerkov : Zuppi (presidente Cei): «Roma deve pensare in grande, Giubileo e Expo occasioni da cogliere» - pcaiffa : RT @oss_romano: #21giugno Sulla via degli ultimi: si è aperto ieri il Convegno nazionale delle @CaritasItaliana diocesane, con i discorsi d… - ZenatiDavide : Dopo l’arcivescovo di Milano, anche mons. Zuppi presidente della Cei, da Bologna prega per la pioggia: Il tema gli… - AgenVitanews : ll Card. Matteo Maria Zuppi è il Presidente della CEI -