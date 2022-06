Zucchine Pasticciate | la ricetta della mia nonna! Veloce e leggera!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 23 giugno 2022) Vuoi un piatto unico, sfizioso e saporito ma sano? Il pasticcio dirisponde a tutte queste tue richieste. Prepararlo è molto semplice: bastano solo dellee una manciata di ingredienti facilmente recuperabili nella dispensa di qualsiasi cucina. La preparazione richiederà solo pochi minuti e dopo dovremo solo infornare. Gli ingredienti per preparare un pasticcio da dividere in 4 porzioni sono: 80 gr di parmigiano 1 ciuffetto di prezzemolo 2 uova 1 cipolla media 200 gr di scamorza affumicata tagliata a julienne 42 cucchiai di ricotta di vaccino Olio extravergine di oliva 200 gr di prosciutto cotto sale e pepe q.b. Pasticcio di: primo procedimento. Prima di tutto versiamo un giro d’olio in una pentola per poi aggiungere la cipolla tritata precedentemente. Dopodiché tagliamo tre ...