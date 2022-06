Zengavò svelano un dettaglio della nuova casa | “Questo sarà il primo…” FOTO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 giugno 2022), Rosalinda e Andrea mostrano ai propri fan il primo squadro che posizioneranno dentro la loro, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più uniti ed innamorati. Il loro puro amore viaggia a gonfie vele da quasi due anni, l’attrice e lo sportivo si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. I fandom dei due ex gieffini è diventata una grande famiglia molto affiatata e continuano a sostenerli nelle loro nuove avventure. L’attrice negli ultimi mesi ha debuttato nell’ambito musicale con il suo primo inedito “Sempre Avanti”, mentre Andrea ha esordito come opinionista televisivo in una nota trasmissione sportiva. Lo scorso weekend la giovane coppia hanno raggiunto il sud per partecipare a ben tre eventi. Andrea e Rosalinda dalla Calabria si sono spostati in Sicilia dove ...