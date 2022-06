(Di giovedì 23 giugno 2022) Fumata nera dopo l’incontro tra lae l’agente di Nicolòdopo l’incontro di oggi. Laspettatrice interessata Ildisi fa sempre più lontano. I giallorossi sono pronti a valutare le offerte a partire da un prezzo di 50 milioni. Sempre più lontano ildi Nicolò #con l’#ASche valuterà offerte da €50M per cederlo. La #ntus sempre vigile e pronta a giocarsi le proprie carte. Dalla #Bundesliga è arrivata una proposta, ma il classe 1999 poco attratto dall’estero a oggi. #calciomercato https://t.co/DepPKQT41A— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2022 Larimane vigile sugli sviluppi della vicenda, mentre dalla Germania arriva una proposta, ma senza il ...

Pubblicità

CalcioNews24 : Zaniolo, si allontana il rinnovo con la Roma. La Juve monitora la situazione - news_mercato_ : #Calciomercato, Nicolò #Zaniolo si allontana dal #Milan: troppo alta la richiesta della #Roma(circa 60 milioni). - Emanuele_20 : @jordancs580 @Tiarossi2 Secondo te l’eventuale arrivo di zaniolo allontana dejong? - LucaMilan70 : @RadioRossonera Siete Radio Rossonera o fate Compagnia @SkySport(Marotta) “Zaniolo si allontana” , “La trattativa A… -

Calcio News 24

I nomi sul tavolo rimangono quelli di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e Nicolòdella Roma , da sempre nei pensieri del club torinese. Se fosse confermata la fumata nera con Di Maria,...... piaceva al Milan (Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio) Siun potenziale obiettivo ...del Sassuolo poteva essere anche un'alternativa per la Roma in caso di partenza dima ... Zaniolo, si allontana il rinnovo con la Roma. La Juve monitora la situazione La Juventus lo ha cercato, voluto, accontentato ed aspettato ma ora il tempo sembra essere finito. Il nome in questione è quello di Angel Di Maria, che un mese fa ha salutato il Psg liberandosi a para ...Ancora ferme le trattative del rinnovo di Zaniolo con la Roma. Le parti, dopo l'incontro odierno, si riaggiorneranno all'inizio di settembre.