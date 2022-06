Xi, Brics rafforzino cooperazione su economia e sicurezza (Di giovedì 23 giugno 2022) I Paesi dei Brics dovrebbero rafforzare il coordinamento delle politiche macro, garantire la sicurezza e il flusso regolare delle catene industriali e di approvvigionamento, costruire un'economia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) I Paesi deidovrebbero rafforzare il coordinamento delle politiche macro, garantire lae il flusso regolare delle catene industriali e di approvvigionamento, costruire un'...

Xi, Brics rafforzino cooperazione su economia e sicurezza I Paesi dei Brics dovrebbero rafforzare il coordinamento delle politiche macro, garantire la sicurezza e il flusso regolare delle catene industriali e di approvvigionamento, costruire un'economia mondiale aperta ...