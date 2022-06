WWE | Il numero aziendale di John Laurinaitis è stato disattivato?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 giugno 2022) Vince McMahon si è dimesso dal suo ruolo di amministratore delegato in seguito a uno scandalo di denaro sporco per 3 milioni di dollari che ha causato un’indagine interna sui suoi accordi di non divulgazione del passato. Anchecoinvolto in questo clamore. Bruce Prichard ènominato nuovo responsabile ad interim delle relazioni con i talenti. Voci di corridoio Secondo rumor, anche se non èconfermato chenon fa più parte della compagnia, tutta la situazione è molto delicata. Si dice che ildi cellulare della WWE di, attivo fin dal 2001, èny Ace non era presente né a RAW né a ...