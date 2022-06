Wta Eastbourne 2022, Giorgi in semifinale (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Camila Giorgi approda senza difficoltà in semifinale al torneo Wta 500 di Eastbourne 2022 (erba, montepremi 757.900 dollari). L’azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, sconfigge la bulgara Viktoriya Tomova, numero 128 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un’ora e cinque minuti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Camilaapproda senza difficoltà inal torneo Wta 500 di(erba, montepremi 757.900 dollari). L’azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, sconfigge la bulgara Viktoriya Tomova, numero 128 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un’ora e cinque minuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

