Wimbledon 2022, Jannik Sinner ha iniziato la sua preparazione: l’altoatesino vuol sfatare il tabù (Di giovedì 23 giugno 2022) In cerca di feeling. Jannik Sinner ha iniziato ufficialmente quest’oggi la propria avventura a Wimbledon. l’altoatesino si è allenato sui prati di Church Road per affinare gli ultimi preparativi in vista dello Slam di Londra nel difficile obiettivo di trovare dimestichezza su una superficie, l’erba, al momento indigesta. La battuta d’arresto di ieri, nel secondo turno dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna), ha confermato una tendenza. Nel ko contro l’americano Tommy Paul si sono evidenziate alcune problematiche, specie al servizio, che non gli hanno permesso di portare a casa il confronto, oltre al dato evidente di scarsa concretezza nello sfruttamento delle palle break costruite. Se si guarda allo storico, negli 8 match disputati sul grass, solo due sono stati vinti e ci si riferisce alle ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) In cerca di feeling.haufficialmente quest’oggi la propria avventura asi è allenato sui prati di Church Road per affinare gli ultimi preparativi in vista dello Slam di Londra nel difficile obiettivo di trovare dimestichezza su una superficie, l’erba, al momento indigesta. La battuta d’arresto di ieri, nel secondo turno dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna), ha confermato una tendenza. Nel ko contro l’americano Tommy Paul si sono evidenziate alcune problematiche, specie al servizio, che non gli hanno permesso di portare a casa il confronto, oltre al dato evidente di scarsa concretezza nello sfruttamento delle palle break costruite. Se si guarda allo storico, negli 8 match disputati sul grass, solo due sono stati vinti e ci si riferisce alle ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - paoloigna1 : Dispiace per #Seppi #Wimbledon - sere__3 : RT @Eurosport_IT: Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’onore di… - lifeofthepartyw : RT @Eurosport_IT: Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’onore di… -