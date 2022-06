Volley Nations League maschile | l’Iran batte gli Stati Uniti e conquista la terza vittoria nella competizione

(Di giovedì 23 giugno 2022) Termina 18-25 27-29 25-27 la partita trae Iran, valida per la Pool 4 della Week 2 della2022.importante perquellata a Sofia, che permette agli iraniani dire il terzo successoe di salire a quota nove punti in classifica. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA SportFace.

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE ITALIAAAAAA ???????? Le azzurre surclassano la Germania, 3-0 il finale per la 3a vittoria consecutiva in Nations L… - sportface2016 : Volley Nations League maschile: l’#Iran batte gli #StatiUniti e conquista la terza vittoria nella competizione - sportface2016 : #VolleyballNationsLeague maschile: #Brasile e #Polonia sul velluto, #Argentina batte #Slovenia - zazoomblog : Volley Nations League maschile 2022: tutti i risultati e la classifica - #Volley #Nations #League #maschile - sportface2016 : #NationsLeagueVolley2022: domani l’#Italia affronta il #Giappone, sabato la #Slovenia e domenica la #Cina -

Nessun problema (o quasi) per Brasile e Polonia nelle rispettive sfide valide per la terza settimana diLeague (VNL) maschile 2022 . Entrambe le formazioni hanno infatti colto una vittoria per 3 - 0: i sudamericani hanno avuto la meglio sulla Serbia, che ha trovato un grande reazione nel ...... Sofia Protto convocata con la rappresentativa nazionale allaFuture Cup 2022; Ezio Bossati ... Chiaro Cecconi, Elisa Papazzo, Sara Batresi e Chiara Cuscela campionesse d'Italia nel...PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista venerdì 24 giugno in tv: 8.50 - RaiSport: Nuoto, Mondiali. 7^ giornata 8.55 - SkySportUno: Moto, Gp Olanda. Libere 1 Moto3 9.30 - SkyAr ...I campioni d'Europa in carica sono attualmente quarti nella classifica dei Mondiali 2022 di volley: venerdì la sfida con il Giappone.