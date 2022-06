Volley | Nations League maschile 2022 | Brasile e Polonia sul velluto | Argentina batte Slovenia

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 giugno 2022) Nessun problema (o quasi) pernelle rispettive sfide valide per la terza settimana di(VNL). Entrambe le formazioni hanno infatti colto una vittoria per 3-0: i sudamericani hanno avuto la meglio sulla Serbia, che ha trovato un grande reazione nel secondo set senza però riuscire a finalizzare, perdendo invece in maniera netta il primo e il terzo set (25-18, 26-24, 25-17); i polacchi sono invece riusciti a tenere il pallino del match lungo l’arco di tutti i set, e hanno battuto senza problemi il Canada (25-16, 25-18, 25-16) portandosi anche in testa alla classifica con cinque vittorie e una sconfitta, come la Francia. Vittoria in quattro set, invece, per l’, che soccombe nel ritorno di ...