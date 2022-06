Volley Nations League 2022 | gli azzurri cercano un altro successo contro il Giappone

(Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo il nettosulla Germania, il cammino in VNL della Nazionale Italiana maschile continua con la sfida al. Gliscenderanno in campo a Quezon City, nelle Filippine, domani alle 13.00 ora italiana. Sarà per l’Italia il sesto match nella competizione. Glisono al momento in terza posizione nella classifica generale della, grazie ai 12 punti ottenuti nei quattro successi consecutivi arrivati dolo l’esordio sfortunatola Francia. Ancor meglio è riuscita a fare sinora la nazionale nipponica, avendo collezionato 13 punti con 4 successi e una sconfitta per 3-2gli Stati Uniti. Una nazionale molto solida quella asiatica, reduce dal convincente...

