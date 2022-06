Volante, chi lo ha inventato e perché si chiama così? (Di giovedì 23 giugno 2022) Quando è nato il primo Volante automobilistico e perché si chiama proprio così? Il termine che usiamo in Italia è di derivazione francese. I Paesi anglosassoni, invece, usano la parola composta steering wheel (o hand wheel). Con l’introduzione delle prime automobili, il Volante funzionava solo come sterzo. Poi con il passare degli anni è diventato l’alloggio per il clacson, per l’airbag e soprattutto un punto dove applicare il simbolo della casa produttrice. Tale strumento apparve la prima volta sulle navi, nel XVIII secolo, come nuovo tipo di timone. Chi lo ha inventato? E chi lo sa! Dalle pale del mulino all’automobile… (wikipedia) – www.curiosauro.itperché si chiama Volante e quando è stato inventato? Volant è un ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 23 giugno 2022) Quando è nato il primoautomobilistico esiproprio? Il termine che usiamo in Italia è di derivazione francese. I Paesi anglosassoni, invece, usano la parola composta steering wheel (o hand wheel). Con l’introduzione delle prime automobili, ilfunzionava solo come sterzo. Poi con il passare degli anni è diventato l’alloggio per il clacson, per l’airbag e soprattutto un punto dove applicare il simbolo della casa produttrice. Tale strumento apparve la prima volta sulle navi, nel XVIII secolo, come nuovo tipo di timone. Chi lo ha? E chi lo sa! Dalle pale del mulino all’automobile… (wikipedia) – www.curiosauro.itsie quando è stato? Volant è un ...

elespaterlini1 : @anna_volante @LeonebonCettina Sarà l'ispiratore dei RIFORMISTI nel 2023. Chi ha orecchie per capire..... - theres52ways : @LucaParodi12 Allora noi saremo amici per sempre caro Luca, perché chi ha letto Speciale Volante, extraterrestre al… - Baldor28714391 : @Mysterytrains @anna_volante Infatti chi pensa che siano le lobby delle armi non conosce la Costituzione americana… - infoitinterno : Travolto in bici da una volante, chi era il designer deceduto ieri a Torino - Vincenzo140893 : RT @corradone91: Su Enzo #Fernández, figuraccia di chi lo dava al #Milan come alternativa a #RenatoSanches, evidentemente senza mai averlo… -