“Voi giovani non avete voglia di lavorare”, la risposta a una ragazza che ha rifiutato 280 euro al mese | VIDEO (Di giovedì 23 giugno 2022) Il tema dell’occupazione, in particolar modo giovanile, è da tempo al centro di dibattiti. C’è chi accusa i ragazzi di non aver voglia di “faticare” e chi, invece, sottolinea come le paghe offerte siano sotto il limite della decenza (e della sopravvivenza). In molti hanno utilizzato questo argomento per criticare e attaccare il reddito di cittadinanza, in tanti hanno evidenziato come il sussidio di Stato non abbia nulla a che vedere con la situazione attuale. E la storia denunciata da Francesca Sebastiani su TikTok mostra come, sempre più spesso, le offerte (in termini di mole di lavoro e di stipendio) tendano continuamente ed esponenzialmente al ribasso. Ed è questo che provoca le risposte negative dei giovani. @zkekka Rispondi a @peppeniello169 #greenscreen ? suono originale – Francesca Sebastiani Francesca Sebastiani e la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Il tema dell’occupazione, in particolar modole, è da tempo al centro di dibattiti. C’è chi accusa i ragazzi di non averdi “faticare” e chi, invece, sottolinea come le paghe offerte siano sotto il limite della decenza (e della sopravvivenza). In molti hanno utilizzato questo argomento per criticare e attaccare il reddito di cittadinanza, in tanti hanno evidenziato come il sussidio di Stato non abbia nulla a che vedere con la situazione attuale. E la storia denunciata da Francesca Sebastiani su TikTok mostra come, sempre più spesso, le offerte (in termini di mole di lavoro e di stipendio) tendano continuamente ed esponenzialmente al ribasso. Ed è questo che provoca le risposte negative dei. @zkekka Rispondi a @peppeniello169 #greenscreen ? suono originale – Francesca Sebastiani Francesca Sebastiani e la ...

Pubblicità

AndreaNoril : @EnricoLetta aaah pensavo che per voi l'interesse nazionale fosse: @riscostruire zone terremotate @lavoro per i gio… - neXtquotidiano : “Voi giovani non avete voglia di lavorare”, la risposta a una ragazza che ha rifiutato 280 euro al mese | VIDEO - GCMazzetti : @pdnetwork Ancora con queste destre? Siete delle macchiette. Interrogativi piuttosto su come VOI e il vostro alleat… - hvrrysvoicee : RT @Mottalemi: Ragazze avete 50 anni e ancora a dire che a voi capitò in prova Caproni quindi ai giovani non possono uscire autori conosciu… - emarginataribel : @LucaRossi369 ??... SI Luca...! poesia da dedicare a VOI GIOVANI… Abbracciatela veramente questa vita, è bella da mo… -