“Voglio scegliermi i docenti | ascoltando il punto di vista degli studenti | delle famiglie e dei colleghi ” INTERVISTA al Dirigente Arte

(Di giovedì 23 giugno 2022) «Preside, siamo venuti a dirle che il nostro professore di matematica ci piace molto. È bravissimo. Sappiamo che è un supplente. Possiamo riaverlo il prossimo anno?». «Ragazzi, mi spiace, io non ho nessun potere nella sceltainsegnanti. Devo rispettare le graduatorie. Speriamo che tocchi a lui quando faremo le convocazioni. In quel caso, lo riassegnerò alla vostra classe». Negli stessi giorni arrivano alcuni insegnanti. «Quest'anno al nostro piano abbiamo avuto un custode scortese e maleducato. Si potrebbe non riaverlo a settembre?». La risposta non cambia. «Si tratta di una persona con carattere difficile. In Italia vige un sistema di reclutamento automatico, per titoli e anzianità. Se, scorrendo la graduatoria, si arriva alla stessa persona dell'anno prima, docente o Ata che sia, la supplenza va a lui. Anche se tutti si sono trovati male». L'articolo .

Pubblicità

saratoppio : voglio la stessa capacità di scegliermi le amicizie di chi dice “i ragazzi se ne vanno, gli amici restano per sempre” - amatipercomesei : E puntalmente perdo qualcuno A quanto pare non sono brava manco a scegliermi le persone che voglio nella mia vita t… -

la Repubblica

In una clip la naufraga rivela: "pensare che abbia premiato Marco per premiare me". Poi ...ti stanno a cuore perché sai che ti capiscono comunque e io so che nel tuo cuore tu volevi' ...... anzi, vi chiedo di farmi la rescissione del contratto perchè ioandare via!". Lo Monaco mi rispose che era stato lui aperchè sapeva che tipo di giocatore fossi e soprattutto ... Voglio andare in vacanza da sola, ma non solo come dirlo a mio marito