Voci per la libertà: ecco il cartellone del festival di Amnesty International (Di giovedì 23 giugno 2022) È davvero ricco e composito il cartellone della 25a edizione di “Voci per la libertà”, il festival che unisce musica e diritti umani a fianco di Amnesty International. Molti i protagonisti: da Carmen Consoli (vincitrice del Premio Amnesty International Italia nella sezione Big) a ospiti di rilievo come Modena City Ramblers, Tonino Carotone e Casadilego; da alcuni degli artisti emergenti più rappresentativi delle passate edizioni del festival come Blindur, Do’Storieski, Assia Fiorillo e Adriana, agli otto semifinalisti in concorso quest’anno per il Premio Amnesty Italia nella sezione Emergenti. Sei giornate, tra il 1° e il 24 luglio, per celebrare il quarto di secolo del festival musicale che chiama ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) È davvero ricco e composito ildella 25a edizione di “per la”, ilche unisce musica e diritti umani a fianco di. Molti i protagonisti: da Carmen Consoli (vincitrice del PremioItalia nella sezione Big) a ospiti di rilievo come Modena City Ramblers, Tonino Carotone e Casadilego; da alcuni degli artisti emergenti più rappresentativi delle passate edizioni delcome Blindur, Do’Storieski, Assia Fiorillo e Adriana, agli otto semifinalisti in concorso quest’anno per il PremioItalia nella sezione Emergenti. Sei giornate, tra il 1° e il 24 luglio, per celebrare il quarto di secolo delmusicale che chiama ...

