Vito e Virgilio, la futile ragione dietro la morte dei due giovani cugini lascia sgomenti | Ecco chi li ha uccisi (Di giovedì 23 giugno 2022) Emerge la sconcertante ragione per la quale i due cugini sono stati uccisi, e lascia sgomenti tutti. Ecco chi è il colpevole Riteniamo che sia sgomento la parola giusta per indicare la reazione di tutti alla morte di Vito e Virgilio. I corpi dei due cugini sono stati rinvenuti senza vita lo scorso 22 giugno a Catania, precisamente nella frazione di Acireale. Il movente dietro l’omicidio dei due giovanissimi, rispettivamente 31 e 30 anni, lascia davvero senza parole. Ed emerge il responsabile della loro morte. Vito e Virgilio, la futile ragione dietro ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 giugno 2022) Emerge la sconcertanteper la quale i duesono stati, etutti.chi è il colpevole Riteniamo che sia sgomento la parola giusta per indicare la reazione di tutti alladi. I corpi dei duesono stati rinvenuti senza vita lo scorso 22 giugno a Catania, precisamente nella frazione di Acireale. Il moventel’omicidio dei duessimi, rispettivamente 31 e 30 anni,davvero senza parole. Ed emerge il responsabile della loro, la...

