Violenza donne: Conzatti (Iv), 'incredibile Stasi, Lega negazionista femminicidi?' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "È incredibile che il presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Ostellari, abbia scelto di audire chi, condannato per femminicidio, continua a proclamare il complotto dei dati e della propaganda riguardo alla Violenza contro le donne". Così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti , segretaria della Commissione femminicidio. "Sono gravissime le affermazioni che hanno fatto Alberto Stasi e Fabio Nestola che con il loro blog portano avanti una controinformazione che punta a delegittimare le denunce delle donne che subiscono Violenza. La memoria delle donne uccise e le faticose vite delle loro famiglie non possono subire anche questo affronto". "Una parte della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Èche il presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Ostellari, abbia scelto di audire chi, condannato pero, continua a proclamare il complotto dei dati e della propaganda riguardo allacontro le". Così la senatrice di Italia Viva Donatella, segretaria della Commissioneo. "Sono gravissime le affermazioni che hanno fatto Albertoe Fabio Nestola che con il loro blog portano avanti una controinformazione che punta a delegittimare le denunce delleche subiscono. La memoria delleuccise e le faticose vite delle loro famiglie non possono subire anche questo affronto". "Una parte della ...

Pubblicità

Piu_Europa : Senato ha approvato una mozione, a sostegno della Corte Penale Internazionale nei casi di violenza contro le donne… - pinapic : Con la firma della Convenzione di Istanbul, pietra miliare contro la violenza sulle donne, l’Ucraina ha fatto un al… - sbonaccini : Il taxista @RobertoRedSox ha compiuto un gesto bello e importante. Dopo aver organizzato una raccolta fondi insiem… - allisonisokay : RT @miujic: ci pensate mai che in italia (stato laico) è reato bestemmiare ma le persone che causano ogni tipo di violenza verso donne, per… - libellula58 : Senato, la Lega per parlare di prevenzione della violenza domestica contro le donne chiama in Commissione due blogg… -