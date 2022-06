Violenza domestica, scontro Valente-Pillon (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Fanno discutere le audizioni in Commissione Giustizia al Senato. La polemica scoppia dopo le audizione ‘informali’ di sul tema della ‘Violenza domestica’, che si sono tenute lunedì scorso. Quando viene chiesto un parere a Davide Stasi e Fabio Nestola, tra gli animatori del blog ‘La Fionda’ – ‘l’altro versante del vero’, che vogliono dare voce – come si legge nel sito – al “movimento di opinione che da molti anni si riconosce nella critica al politicamente corretto in generale e più in particolare allo storytelling promosso in tutto il mondo, Italia compresa, dall’ideologia femminista o da quella facente capo alla ‘teoria gender”. Per Stasi “non esiste nessuna necessità di una legge” sul tema della Violenza domestica. “Tutte le proposte puntano solo alla difesa del genere femminile”, ha detto in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Fanno discutere le audizioni in Commissione Giustizia al Senato. La polemica scoppia dopo le audizione ‘informali’ di sul tema della ‘’, che si sono tenute lunedì scorso. Quando viene chiesto un parere a Davide Stasi e Fabio Nestola, tra gli animatori del blog ‘La Fionda’ – ‘l’altro versante del vero’, che vogliono dare voce – come si legge nel sito – al “movimento di opinione che da molti anni si riconosce nella critica al politicamente corretto in generale e più in particolare allo storytelling promosso in tutto il mondo, Italia compresa, dall’ideologia femminista o da quella facente capo alla ‘teoria gender”. Per Stasi “non esiste nessuna necessità di una legge” sul tema della. “Tutte le proposte puntano solo alla difesa del genere femminile”, ha detto in ...

