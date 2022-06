Vienna è la città più vivibile al mondo | Milano 49esima

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 23 giugno 2022) Lapiùal. Lo dice l'annuale classifica dell'Economist Intelligence Unit. A farla vincere le buone infrastrutture, la stabilità, trasporti pubblici e e l'ottima sanità. È la terza volta in cinque anni cheè al primo posto. Fra le italiane soloelle prime 50,, prima di New York che è al 51esimo posto. Pechino 71esima, ultima Damasco, in Siria. Kiev non è stata contata per la classifica a causa della guerra, Mosca e San Pietroburgo sono state escluse.