Vidal, il Boca Juniors lo chiama: «Con lui si farebbe il salto di qualità» (Di giovedì 23 giugno 2022) Il tecnico del Boca Juniors ha parlato ai microfoni di ESPN della possibilità di ingaggiare Vidal, in cerca di una nuova squadra Battaglia, tecnico del Boca Juniors, chiama Arturo Vidal. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ESPN. LE PAROLE – «Sarebbe un rinforzo che ci farebbe fare un salto di qualità. È un giocatore che può dare molto al calcio argentino, grande esperienza e conosciamo quello che può portare. A oggi non ho ancora parlato con Vidal, vediamo se avanza la questione e lì sì che ci parlerò». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Il tecnico delha parlato ai microfoni di ESPN della possibilità di ingaggiare, in cerca di una nuova squadra Battaglia, tecnico delArturo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ESPN. LE PAROLE – «Sarebbe un rinforzo che cifare undi. È un giocatore che può dare molto al calcio argentino, grande esperienza e conosciamo quello che può portare. A oggi non ho ancora parlato con, vediamo se avanza la questione e lì sì che ci parlerò». L'articolo proviene da Calcio News 24.

