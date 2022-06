Viaggi per donne: dal volo all’Hotel, costruisci la tua esperienza su misura (Di giovedì 23 giugno 2022) Salire su un treno, prendere un aereo o anche soltanto mettersi uno zaino in spalla e partire alla scoperta di nuove tradizioni e culture, fare nuove amicizie e riscoprire sé stessi: Viaggiare è questo e molto altro. Tuttavia, raramente le proposte preconfezionate delle agenzie offrono la flessibilità che cerchiamo per vivere una destinazione in base alle nostre preferenze. Al contrario, pianificando un Viaggio in autonomia, non si ha l’assistenza necessaria quando serve. Un nuovo modo di organizzare il proprio Viaggio è quello proposto da Gattinoni, che formula delle idee tematiche di Viaggio, interamente personalizzabili a seconda del proprio stile e delle proprie esigenze. Per Viaggiare in completa libertà senza rinunciare all’assistenza di un operatore qualificato. Viaggi per ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 giugno 2022) Salire su un treno, prendere un aereo o anche soltanto mettersi uno zaino in spalla e partire alla scoperta di nuove tradizioni e culture, fare nuove amicizie e riscoprire sé stessi:are è questo e molto altro. Tuttavia, raramente le proposte preconfezionate delle agenzie offrono la flessibilità che cerchiamo per vivere una destinazione in base alle nostre preferenze. Al contrario, pianificando uno in autonomia, non si ha l’assistenza necessaria quando serve. Un nuovo modo di organizzare il proprioo è quello proposto da Gattinoni, che formula delle idee tematiche dio, interamente personalizzabili a seconda del proprio stile e delle proprie esigenze. Perare in completa libertà senza rinunciare all’assistenza di un operatore qualificato.per ...

