Viaggi alle Isole Fiji: tornano le navi da crociera (Di giovedì 23 giugno 2022) Le ultime novità sui nell’arcipelago da sogno del Pacifico. Arrivano nuove aperture di confini e allentamenti di misure restrittive anti-Covid da un altro paradiso tropicale: le Isole Fiji che hanno deciso di riaprire alle navi da crociera. Si tratta di un’importante novità per l’arcipelago dell’Oceano Pacifico L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 23 giugno 2022) Le ultime novità sui nell’arcipelago da sogno del Pacifico. Arrivano nuove aperture di confini entamenti di misure restrittive anti-Covid da un altro paradiso tropicale: leche hanno deciso di riaprireda. Si tratta di un’importante novità per l’arcipelago dell’Oceano Pacifico L'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

Pubblicità

VaticanIHD : ????Stasera alle ore 18.30 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato Veglia di preghiera “Morire di Speranza… - HolySee_FAO : RT @VaticanIHD: ????Stasera alle ore 18.30 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato Veglia di preghiera “Morire di Speranza”, Basil… - SkyArte : L'artista Massimo Lippi ci porta in un viaggio alla scoperta delle bellezze del Lazio con «Dentro l'opera - Viaggi… - SandraBattisti : RT @VaticanIHD: ????Stasera alle ore 18.30 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato Veglia di preghiera “Morire di Speranza”, Basil… - migasocial : RT @VaticanIHD: ????Stasera alle ore 18.30 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato Veglia di preghiera “Morire di Speranza”, Basil… -