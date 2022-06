Veronica Gentili seduta davanti a lui vestita così: occhio alla faccia di Conte... | Video (Di giovedì 23 giugno 2022) Difficile restare concentrati di fronte a una Veronica Gentili così. La padrona di casa di Controcorrente, su Rete 4, intervista Giuseppe Conte e lo manda letteralmente in tilt. "Merito", secondo i telespettatori più maliziosi che commentano la puntata su La7, del "cambio d'abito" della conduttrice, che irrompe in studio dopo la prima parte del talk, versione access prime time, tutta incentrata sul caos nel Movimento 5 Stelle e la scissione di Luigi Di Maio. La prima serata si apre con l'intervista a Conte, che quella scissione l'ha subita. La Gentili entra a passo spedito, con abitino nero scollato e generosa "sgambata" al posto di una camicetta turchese esibita dietro al bancone fino a pochi minuti prima. Si sede di fronte a Conte e inizia l'intervista. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Difficile restare concentrati di fronte a una. La padrona di casa di Controcorrente, su Rete 4, intervista Giuseppee lo manda letteralmente in tilt. "Merito", secondo i telespettatori più maliziosi che commentano la puntata su La7, del "cambio d'abito" della conduttrice, che irrompe in studio dopo la prima parte del talk, versione access prime time, tutta incentrata sul caos nel Movimento 5 Stelle e la scissione di Luigi Di Maio. La prima serata si apre con l'intervista a, che quella scissione l'ha subita. Laentra a passo spedito, con abitino nero scollato e generosa "sgambata" al posto di una camicetta turchese esibita dietro al bancone fino a pochi minuti prima. Si sede di fronte ae inizia l'intervista. ...

