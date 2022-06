Veronica Gentili festeggia la bella notizia: esplosione di gioia per la conduttrice (Di giovedì 23 giugno 2022) Piovono soddisfazioni per la conduttrice Veronica Gentili: la schiacciante vittoria allieta l’intera emittente. Veronica Gentili (fonte instagram)Veronica Gentili regge saldamente il timone del talk-show preserale “Controcorrente” dal 2021, e ospita regolarmente nel suo parterre un’ampia varietà di ospiti prestigiosi. La conduttrice romana si è gradualmente insediata tra le figure di spicco di Rete 4, il suo programma verrà riconfermato anche per le stagioni a venire. Lo share è il termometro che certifica lo stato di salute di qualsiasi programma televisivo, e ne determina il successo, oppure il flop. Nelle ultime ore è trapelato un dato molto incoraggiante circa gli ascolti di “Controcorrente”: secondo i risultati Auditel Veronica ... Leggi su specialmag (Di giovedì 23 giugno 2022) Piovono soddisfazioni per la: la schiacciante vittoria allieta l’intera emittente.(fonte instagram)regge saldamente il timone del talk-show preserale “Controcorrente” dal 2021, e ospita regolarmente nel suo parterre un’ampia varietà di ospiti prestigiosi. Laromana si è gradualmente insediata tra le figure di spicco di Rete 4, il suo programma verrà riconfermato anche per le stagioni a venire. Lo share è il termometro che certifica lo stato di salute di qualsiasi programma televisivo, e ne determina il successo, oppure il flop. Nelle ultime ore è trapelato un dato molto incoraggiante circa gli ascolti di “Controcorrente”: secondo i risultati Auditel...

