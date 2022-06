Verona, ecco Henry: il centravanti ex terzino figlio del campione di scherma (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Verona mette le mani avanti sul calciomercato. La squadra del presidente Setti ha appena chiuso un accordo con il Venezia per il trasferimento di Thomas Henry, una delle rivelazioni dell’ultima stagione nonostante la retrocessione dei lagunari. Il francese è un nome seguito da tempo a Verona e, nel pomeriggio di oggi, il direttore sportivo Marroccu ha trovato l’accordo per il trasferimento in prestito oneroso dell’attaccante: gli scaligeri dovranno versare nelle casse del Venezia un milione di euro. A spingere i gialloblu a puntare su Henry è stata anche la situazione di Simeone. Il futuro del Cholito infatti attualmente tutt’altro che certo. Sport e vittorie nel dna Henry sembra aver ereditato l’attitudine allo sport dalla famiglia, composta esclusivamente da vincenti. Se la mamma ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilmette le mani avanti sul calciomercato. La squadra del presidente Setti ha appena chiuso un accordo con il Venezia per il trasferimento di Thomas, una delle rivelazioni dell’ultima stagione nonostante la retrocessione dei lagunari. Il francese è un nome seguito da tempo ae, nel pomeriggio di oggi, il direttore sportivo Marroccu ha trovato l’accordo per il trasferimento in prestito oneroso dell’attaccante: gli scaligeri dovranno versare nelle casse del Venezia un milione di euro. A spingere i gialloblu a puntare suè stata anche la situazione di Simeone. Il futuro del Cholito infatti attualmente tutt’altro che certo. Sport e vittorie nel dnasembra aver ereditato l’attitudine allo sport dalla famiglia, composta esclusivamente da vincenti. Se la mamma ha ...

