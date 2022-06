Vela, Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell’Italia. Presenti tutti i big dell’IQ Foil e degli ILCA (Di giovedì 23 giugno 2022) Ultimi giorni di attesa in vista dei Giochi del Mediterraneo 2022, con le competizioni di Vela previste da lunedì 27 a domenica 3 luglio in quel di Orano (in Algeria). Verranno assegnati medaglie in quattro classi: singolo femminile ILCA 6, singolo maschile ILCA 7, IQ Foil femminile e IQ Foil maschile. L’Italia verrà rappresentata da due imbarcazioni in ciascun evento e schiererà di fatto i migliori interpreti nazionali delle rispettive categorie. Grandi ambizioni soprattutto nel windsurf (nuova tavola olimpica IQ Foil) con Nicolò Renna e Luca Di Tomassi al maschile e la coppia femminile formata da Marta Maggetti e Giorgia Speciale. Per quanto riguarda i laseristi invece ci sarà spazio per due velisti di grande esperienza ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Ultimi giorni di attesa in vista deidel, con le competizioni dipreviste da lunedì 27 a domenica 3 luglio in quel di Orano (in Algeria). Verranno assegnati medaglie in quattro classi: singolo femminile6, singolo maschile7, IQfemminile e IQmaschile. L’Italia verrà rappresentata da due imbarcazioni in ciascun evento e schiererà di fatto i migliori interpreti nazionali delle rispettive categorie. Grandi ambizioni soprattutto nel windsurf (nuova tavola olimpica IQ) con Nicolò Renna e Luca Di Tomassi al maschile e la coppia femminile formata da Marta Maggetti e Giorgia Speciale. Per quanto riguarda i laseristi invece ci sarà spazio per due velisti di grande esperienza ...

