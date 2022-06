Vasco Rossi, al concerto i due vip italiani conciati così: una foto sconcertante | Guarda (Di giovedì 23 giugno 2022) Pinuccia e Alessandro di Uomini e Donne - il celebre dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - vanno al concerto di Vasco Rossi. E la notizia, subito, diventa virale in rete: prima gli abiti da dimenticare poi i commenti. Insomma, tutto fa brodo. Sempre. Loro sono i due protagonisti del Trono Over e di recente sono stati avvistati allo stadio San Nicola di Bari dove si è svolto il concerto di Blasco. Tutto sold out. Una serata indimenticabile per tutti i fan del rocker di Zocca. Si parla, numeri alla mano, di 50 mila persone presenti all'evento. E lì, Alessandro Rausa e Pinuccia Della Giovanna sono stati sorprese a festeggiare divertendosi senza sosta. Negli studi Mediaset, lo ricordiamo, sono arrivati due inviti per il concerto di Vasco. “Con molto piacere sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Pinuccia e Alessandro di Uomini e Donne - il celebre dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - vanno aldi. E la notizia, subito, diventa virale in rete: prima gli abiti da dimenticare poi i commenti. Insomma, tutto fa brodo. Sempre. Loro sono i due protagonisti del Trono Over e di recente sono stati avvistati allo stadio San Nicola di Bari dove si è svolto ildi Blasco. Tutto sold out. Una serata indimenticabile per tutti i fan del rocker di Zocca. Si parla, numeri alla mano, di 50 mila persone presenti all'evento. E lì, Alessandro Rausa e Pinuccia Della Giovanna sono stati sorprese a festeggiare divertendosi senza sosta. Negli studi Mediaset, lo ricordiamo, sono arrivati due inviti per ildi. “Con molto piacere sono ...

Pubblicità

fanpage : Un dolcissimo omaggio per il Kom. Incinta all'ottavo mese si presenta al concerto di Vasco Rossi ? - LucfkK73 : RT @Glicine00153383: Sono lontani quei momenti Quando uno sguardo provocava turbamenti Quando la vita era più facile E si potevano mangi… - RadioRock106e6 : E' passato tanto tempo. - brownbarrycute_ : RT @Flayana_: Regà niente panico! I malori al concerto di Vasco Rossi non sono stati causati dal vaccino ma dalla musica di merda. - Ansa_ER : Esce 'Resurrection', nuovo album di Maurizio Solieri. Per diversi anniì è stato chitarrista nella band di Vasco Ros… -