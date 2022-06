Vanessa Incontrada, avete mai visto la sorella? Sono due gocce d’acqua (Di giovedì 23 giugno 2022) La nota attrice e showgirl di origine spagnola molto apprezzata in Italia ha una sorella. Le due donne Sono molto somiglianti e per alcuni addirittura sembrano gemelle. Vanessa Incontrada è un’artista molto affermata in Italia, dove ormai vive da più di 30 anni. E’ sposata con un imprenditore ed ha un figlio: Isal. Oltre ha ciò ha anche una sorella più giovane, di nome Alice. Dopo le polemiche degli ultimi giorni che hanno riguardato il caso del body shaming di Vanessa Incontrada, a cui l’attrice ha risposto con eleganza, anche snobbando quanto accaduto, scopriamo qualcosa in più della vita personale dell’artista spagnola, riguardo ai suoi affetti più intimi. Amata particolarmente nel mondo dello spettacolo, Vanessa Incontrada è ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 giugno 2022) La nota attrice e showgirl di origine spagnola molto apprezzata in Italia ha una. Le due donnemolto somiglianti e per alcuni addirittura sembrano gemelle.è un’artista molto affermata in Italia, dove ormai vive da più di 30 anni. E’ sposata con un imprenditore ed ha un figlio: Isal. Oltre ha ciò ha anche unapiù giovane, di nome Alice. Dopo le polemiche degli ultimi giorni che hanno riguardato il caso del body shaming di, a cui l’attrice ha risposto con eleganza, anche snobbando quanto accaduto, scopriamo qualcosa in più della vita personale dell’artista spagnola, riguardo ai suoi affetti più intimi. Amata particolarmente nel mondo dello spettacolo,è ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Tra le varie forme di stupidità c'è anche il body shaming. Il pubblico di Napoli canta 'sei bellissima' a Vanessa Incontrada. Mi associo. - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - WhiteDogSummer : Vanessa Incontrada è in sovrappeso. Che cantiate o no 'Sei bellissima' ...rimane lo stesso in sovrappeso - Controcorrentv : @PSenaldi: 'La battaglia di Vanessa Incontrada può fare bene a molte donne però ci sta che il pubblico esprima dei… - Controcorrentv : Le polemiche sul corpo di Vanessa Incontrada, il servizio di #Controcorrente. -