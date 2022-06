Valencia CF: Valencia presenta il nuovo Mestalla: “Sbagliamo se crediamo che Lim debba finire questo” (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 14:09:23 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il Valencia ha presentato in società il nuovo progetto dello stadio Mestalla dopo la prima battuta d’arresto delle autorità che hanno bocciato il precedente progetto. Sean Bai (direttore generale), Inmaculada Ibez (direttore finanziario), Christian Schneider (direttore operativo) e Mark Fenwick (architetto dello stadio) hanno presentato uno stadio con 49.000 spettatori espandibile a 70.000 Valencia ha modificato la capacità iniziale dello stadio da 42.000 a 49.000 spettatori e il massimo da 66.000 a 70.000. Il club ha mostrato il design del nuovo tetto e facciata dello stadio e ha fornito informazioni sul ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 14:09:23 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Ilhato in società ilprogetto dello stadiodopo la prima battuta d’arresto delle autorità che hanno bocciato il precedente progetto. Sean Bai (direttore generale), Inmaculada Ibez (direttore finanziario), Christian Schneider (direttore operativo) e Mark Fenwick (architetto dello stadio) hannoto uno stadio con 49.000 spettatori espandibile a 70.000ha modificato la capacità iniziale dello stadio da 42.000 a 49.000 spettatori e il massimo da 66.000 a 70.000. Il club ha mostrato il design deltetto e facciata dello stadio e ha fornito informazioni sul ...

