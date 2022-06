Vaiolo scimmie, domani possibile decisione Oms su dichiarazione emergenza (Di giovedì 23 giugno 2022) Milano, 23 giu. (Adnkronos Salute) - Potrebbe arrivare domani la decisione del Comitato di emergenza (Ce) dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), riunito per stabilire se dichiarare il Vaiolo delle scimmie un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic). L'incontro - convocato dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ai sensi del Regolamento sanitario internazionale del 2005 - è iniziato poco dopo mezzogiorno e si svolge a porte chiuse. "Un comunicato ufficiale del Ce non è previsto prima di venerdì 24 giugno", annuncia l'agenzia ginevrina. Il comitato, spiega l'Oms in una nota, informerà il Dg Tedros se il Monkeypox virus va considerato Pheic. Nel caso si esprimesse per il sì, proporrà "raccomandazioni temporanee su come prevenire e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Milano, 23 giu. (Adnkronos Salute) - Potrebbe arrivareladel Comitato di(Ce) dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), riunito per stabilire se dichiarare ildelleun'sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic). L'incontro - convocato dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ai sensi del Regolamento sanitario internazionale del 2005 - è iniziato poco dopo mezzogiorno e si svolge a porte chiuse. "Un comunicato ufficiale del Ce non è previsto prima di venerdì 24 giugno", annuncia l'agenzia ginevrina. Il comitato, spiega l'Oms in una nota, informerà il Dg Tedros se il Monkeypox virus va considerato Pheic. Nel caso si esprimesse per il sì, proporrà "raccomandazioni temporanee su come prevenire e ...

