Vaccino proteico Novavax, ok Ema anche da 12 a 17 anni (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al Vaccino proteico anti-Covid Nuvaxovid dell’americana Novavax anche negli adolescenti dai 12 ai 17 anni. Il prodotto è già approvato in Ue per gli over 18, e ora il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Ema ha raccomandato di estenderne l’indicazione includendo i 12-17enni. Per questo gruppo d’età il Vaccino sarà lo stesso di quello utilizzato negli adulti, che prevede due iniezioni intramuscolo a 3 settimane di distanza l’una dall’altra. Lo studio principale, condotto su oltre 2.200 teenager dai 12 ai 17 anni – spiega l’ente regolatorio europeo – mostra che la risposta immunitaria indotta da Nuvaxovid negli adolescenti, misurata come livello di anticorpi contro Sars-CoV-2, è paragonabile a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema alanti-Covid Nuvaxovid dell’americananegli adolescenti dai 12 ai 17. Il prodotto è già approvato in Ue per gli over 18, e ora il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Ema ha raccomandato di estenderne l’indicazione includendo i 12-17enni. Per questo gruppo d’età ilsarà lo stesso di quello utilizzato negli adulti, che prevede due iniezioni intramuscolo a 3 settimane di distanza l’una dall’altra. Lo studio principale, condotto su oltre 2.200 teenager dai 12 ai 17– spiega l’ente regolatorio europeo – mostra che la risposta immunitaria indotta da Nuvaxovid negli adolescenti, misurata come livello di anticorpi contro Sars-CoV-2, è paragonabile a ...

