Vacanze in collina | la perfezione dei borghi | che sembrano dipinti

(Di giovedì 23 giugno 2022) È l’estate dei, custodi gentili della tradizione e dell’identità dei territori. Lo conferma Raffaele Rio, presidente di Demoskopika: «Sono quasi nove milioni gli italiani che sceglieranno queste mete, due milioni e quattrocentomila in più rispetto al 2021». Le località dell’entroterra, fino a ieri considerate minori, sono il fiore all’occhiello della vacanza slow, ideali per soggiorni a misura d’uomo e occasioni di scoperta.neiitaliani guarda le foto Leggi anche ...

DavidePoggioArt : La Toscana. Ogni collina un borgo. Ogni borgo una storia. Ogni storia un segreto da raccontare.?? (Fabrizio Caramag… -

Bene anche le imprese delle aree rurali e di borghi (+19,8%) e delle località termali (+14,6%). Vacanze estive in Italia, dove andare I posti più belli da visitare Tra giugno e agosto si prevedono 23,5 milioni di pernottamenti in più rispetto al 2021. Assoturismo: preoccupano carenza di lavoratori e cancellazioni dei voli low cost ...Per le vacanze estive 2022 si prevedono 23,5 milioni di pernottamenti in più rispetto al 2021. Preoccupano la carenza di lavoratori e le cancellazioni dei voli low cost ...