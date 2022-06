“Va male tra Carlo e William”. Buckingham Palace, voce bomba su Kate: “Gelosia di mezzo” (Di giovedì 23 giugno 2022) Carlo e William, tensione in casa Windsor. Il Mirror, in un articolo della reporter Rebecca English, riporta di frequenti liti e scontri tra il figlio della regina Elisabetta e il marito di Kate Middleton. Secondo quanto raccontato il motivo risiederebbe nei rapporti, piuttosto tesi, tra il principe Carlo e i genitori di Kate. Una vera bomba, considerando che negli incontri ufficiali Carlo si è sempre mostrato in accordo con Carole e Michael. Tutto nasce dalla decisione di William e Kate di trasferirsi da Londra alla township di Chapel Row, nella contea di Bucklebury, dove vivono i genitori della duchessa. Carlo si sentirebbe escluso dalla vita del figlio e della nuora. A tutto ciò va aggiunta la difficoltà di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022), tensione in casa Windsor. Il Mirror, in un articolo della reporter Rebecca English, riporta di frequenti liti e scontri tra il figlio della regina Elisabetta e il marito diMiddleton. Secondo quanto raccontato il motivo risiederebbe nei rapporti, piuttosto tesi, tra il principee i genitori di. Una vera, considerando che negli incontri ufficialisi è sempre mostrato in accordo con Carole e Michael. Tutto nasce dalla decisione didi trasferirsi da Londra alla township di Chapel Row, nella contea di Bucklebury, dove vivono i genitori della duchessa.si sentirebbe escluso dalla vita del figlio e della nuora. A tutto ciò va aggiunta la difficoltà di ...

