Usa, la Corte Suprema boccia la legge dello Stato di New York che limita il diritto a portare armi (Di giovedì 23 giugno 2022) Finisce sotto la scure della Corte Suprema degli Stati Uniti, bocciata come incostituzionale, la legge dello Stato di New York che, da oltre un secolo, limita il diritto di portare un’arma non a vista fuori dalla propria abitazione. “Dal momento che lo Stato di New York concede autorizzazioni a portare le armi in pubblico solo a chi dimostra di aver una speciale esigenza di autodifesa, concludiamo che questo regime viola la Costituzione”, scrive, nella sentenza appoggiata dagli altri cinque giudici di orientamento conservatore, con i tre liberal contrari, il giudice Clarence Thomas. Si può considerare la prima importante sentenza della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Finisce sotto la scure delladegli Stati Uniti,ta come incostituzionale, ladi Newche, da oltre un secolo,ildiun’arma non a vista fuori dalla propria abitazione. “Dal momento che lodi Newconcede autorizzazioni alein pubblico solo a chi dimostra di aver una speciale esigenza di autodifesa, concludiamo che questo regime viola la Costituzione”, scrive, nella sentenza appoggiata dagli altri cinque giudici di orientamento conservatore, con i tre liberal contrari, il giudice Clarence Thomas. Si può considerare la prima importante sentenza della ...

