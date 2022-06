Usa, la Corte Suprema boccia la legge che limita il diritto a girare armati: “E’ incostituzionale” (Di giovedì 23 giugno 2022) New York – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato come incostituzionale una legge dello stato di New York che da oltre un secolo limita il diritto di portare un’arma non a vista fuori dalla propria abitazione. “Dal momento che lo stato di New York concede autorizzazioni a portare le armi in pubblico solo a chi dimostra di aver una speciale esigenza di autodifesa, concludiamo che questo regime viola la Costituzione”, si legge nella sentenza scritta da Clarence Thomas e appoggiata dagli altri cinque giudici di orientamento conservatore, con i tre liberal contrari. Si tratta della prima importante sentenza della Corte a difesa del secondo emendamento, quello considerato a difesa del diritto di possedere armi, in ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022) New York – Ladegli Stati Uniti hato comeunadello stato di New York che da oltre un secoloildi portare un’arma non a vista fuori dalla propria abitazione. “Dal momento che lo stato di New York concede autorizzazioni a portare le armi in pubblico solo a chi dimostra di aver una speciale esigenza di autodifesa, concludiamo che questo regime viola la Costituzione”, sinella sentenza scritta da Clarence Thomas e appoggiata dagli altri cinque giudici di orientamento conservatore, con i tre liberal contrari. Si tratta della prima importante sentenza dellaa difesa del secondo emendamento, quello considerato a difesa deldi possedere armi, in ...

